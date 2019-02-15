Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101774
ALTIN
223.294
DOLAR
5.2575
STERLİN
6.7355
EURO
5.9287
Berke Saka, 27 yıllık rekoru tarihe gömdü
Berke Saka, 27 yıllık rekoru...
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik oldu
MHK Yeni Başkanı Sabri Çelik...
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE.WORKS’ü tanıttı
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Taksim Trio, Akıngüç Sahnesi'nde
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren gelişmeler
Çocukluk çağı kanserlerinde umut veren...

Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede

SİVAS'ta, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan doktorlardan 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

15 Şubat 2019 Cuma 15:12
0 Okunma
Sivas'ta FETÖ şüphelisi 3 doktor adliyede

SİVAS - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ/PDY'nin 'doktor ve akademisyen yapılanması'na yönelik soruşturmada, 6 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri; Sivas, Denizli, Malatya, Yozgat ve Uşak'ta operasyon düzenledi. Operasyonlarda B.K., A.I., E.C.Y., O.K., Y.Ö. ve R.T. gözaltına alındı. Sivas'a getirilen B.K., E.C.Y. ve O.K., emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan A.I., Y.Ö. ve R.T. ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasFETÖDoktorAdliyeşüpheli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Kızılırmak'ı kirleten firmaya 72 bin liralık ceza
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Çanakkale'de 40 kaçak yakalandı
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Adana'da müze inşaatındaki iskele çökmesiyle ilgili soruşturma
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
Meriç Nehri'nden botla geçirilen 250 kilo skunk bulundu
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi
İşsizlik yüzde 12.3’e yükseldi
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
4 asırlık Tevrat ele geçirildi
4 asırlık Tevrat ele geçirildi
Rodellaga'nın avukatlarından açıklama
Rodellaga'nın avukatlarından açıklama
Söylenti izdihama neden oldu
Söylenti izdihama neden oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ