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Şırnak'ta yabancı plakalı araçtaki 19 kilo eroini 'Stark' buldu

22 Şubat 2022 Salı 10:27
Şırnak'ta yabancı plakalı araçtaki 19 kilo eroini 'Stark' buldu

ŞIRNAK - Şırnak-Uludere yolunda polisin durdurduğu yabancı plakalı otomobilde, narkotik köpek 'Stark' ile yapılan aramada, 19 kilo 790 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Şırnak-Uludere yol kontrol noktasında, şüphe üzerine yabancı plakalı otomobili durdurdu. Narkotik köpek ‘Stark’ ile araçta arama yapıldı. Otomobilin arka çamurluk kısmına ve arka koltuk altına gizlenen 41 paket halinde 19 kilo 790 gram eroin bulundu. İsmi açıklanmayan Irak uyruklu sürücü ise gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
StarkEroinŞırnak
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