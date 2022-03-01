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Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı

01 Mart 2022 Salı 14:26
Şırnak'ta 'Eren Kış-28' operasyonu başlatıldı

ANKARA - Şırnak'ta, 648 personelle 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 648 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Kış28OperasyonŞırnak
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