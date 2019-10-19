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Sınırda hayat normale dönüyor

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi.  Anlaşmanın sağlanmasının ardından bölgede sessizlik devam ederken, günlerdir tedirginliğin hakim olduğu Ceylanpınar’da hayat normale dönmeye başladı.

Sınırda hayat normale dönüyor

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi.  Anlaşmanın sağlanmasının ardından bölgede sessizlik devam ederken, günlerdir tedirginliğin hakim olduğu Ceylanpınar’da hayat normale dönmeye başladı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 17:50
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Sınırda hayat normale dönüyor

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Suriye’nin 70 bin nüfuslu Resulayn ilçesinde 9 Ekimde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusunca (SMO) Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekâtın başlaması üzerine sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar’da vatandaşlar tahliye edilerek, çevredeki Viranşehir, Siverek ve Şanlıurfa’daki yakınlarının yerlerine ve misafirhanelere yerleştirildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da ateşlenen havan mermileri Ceylanpınar’da 2 çocuğun şehit olmasına 45 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşanan bu gerginlik üzerine belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Harekat kapsamında Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedefleri havadan ve karadan nokta atışlarıyla imha edilerek, kentin büyük bölümünü TSK ve SMO kontrolü altına alındı. Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma üzerine şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da silah sesleri sustu. Evlerini terk eden Ceylanpınarlı vatandaşların endişesi ise azaldı.

GERGİN HAVA DAĞILDI

Resulayn’da sessizliğin hakim olması, Ceylanpınar’da günlerdir süren gergin havanın dağılmasını sağladı. Dün sabah saatlerinden itibaren ilçede son günlerde can korkusu nedeniyle kepenklerini kapatan esnaf iş yerlerini açarken, boş olan sokak ve caddeler de yeniden canlandı. Sınır hattındaki askerler ise güvenlikleri için kulübeler yerine zırhlı araç içerisinde nöbet tutmaya devam ediyor.

GAZETECİLER BÖLGEDEN AYRILIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nı Ceylanpınar ilçesindeki Bayraktepe’de izleyen ve gün boyu canlı yayınlar yapan yerli ve yabancı basın kuruluşları ise çatışmaların sona ermesinin ardından ilçeden ayrılmaya başladı.

RESULAYN’A KARŞI TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar’da vatandaşlarla buluşan grup, daha sonra çatışmaların yaşandığı Resulayn’a bakan Bayraktepe’de görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Bir gazi, ağaca çıkıp göğsünde taşıdığı Türk bayrağını, Resulayn’a karşı dakikalarca dalgalandırdı. Gazetecilere görevlerinde başarılar dileyen grup, ilçeden ayrıldı.

Öte yandan hayatın normale döndüğü Ceylanpınar'a vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte ilçeden ayrılan birçok aile, döndükleri evlerine havan ve roket atar mermisinin isabet ettiğini gördü. Aileler, enkaz kaldırmak için çalışmalara başladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı HarekatıABDTürkiyeSuriyeCeylanpınar
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