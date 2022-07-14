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Sınır kapılarından 578 bin gurbetçi, ülkeye geldi

14 Temmuz 2022 Perşembe 12:16
Sınır kapılarından 578 bin gurbetçi, ülkeye geldi

EDİRNE - Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından 19 günde ülkeye 578 bin gurbetçi giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, yaz tatillerini geçirmek için çıktıkları uzun yolda ülkeye girişleri sürüyor. Araçlarıyla yaşadıkları ülkelerden yola çıkanlar, yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapıyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 25 Haziran'dan bu yana Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye, 430 bin gurbetçi giriş yaptı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 61 bin, Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'ndan 75 bin, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan 12 bin gurbetçi ile toplam 578 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Gurbetçiler, geçen yıllara göre sınır kapılarından daha hızlı geçiş yaptıklarını dile

getirdi. Sınır kapılarında ise hızlı geçişler için peronlarda gümrük memuru ve polis sayısının artırıldığı gözlendi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda peron sayısı, 10'dan 12'ye çıkarıldı. Gurbetçiler, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından rahat geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM'

Hollanda'dan ailesiyle yola çıkan Hakan Gülçiçek, yolculuklarının rahat geçtiğini ve Türkiye'yi çok özlediğini söyledi. Türkiye'ye İsviçre ve İtalya'yı gezerek geldiklerini anlatan Gülçiçek, "Yollar çok iyi, kalabalık değil. Çok iyi geldik. İstanbul’a gidiyoruz daha sonra Trabzon sonra da Türkiye’yi dolaşacağız. Türkiye'yi çok özledim. Yemeklerini özlüyoruz. Ben musakkayı çok seviyorum. Özellikle denizi özlüyoruz. Yorgunluğu atacağız. Vücut değil de daha çok kafa yorgunluğunu atacağız. Türkiye ona iyi geliyor" dedi.

Fransa’dan Türkiye’ye gelen Esra Ceylan da "Çok güzel geçti, bekleme hiç yoktu. Kayseri, Antalya, Kars, Sivas gezeceğiz. Önce aile sonra gezme. 2 ay kalacağız" diye konuştu.

Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Erol Dulkadir ise "Kırşehir’e gideceğiz. 4 haftalığına geldik. Her sene 2 kere geliyorum. Bir kış, bir yazın geliyorum. Her şeyini özledim; havasını, suyunu, akrabalarımı, ülkemi özledim. Gelirken de bayrağın resmini çektim. Hasret var, 40 senedir yurt dışındayız, o kadar olacak. İlk İstanbul’a gideceğim; kaynanam, kayınbabam var ziyaret edeceğim sonra Ankara’ya geçeceğim. Ankara’da kızım var sonra da Kırşehir’e geçeceğim sonra da gezeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapısıGurbetçiTürkiye
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