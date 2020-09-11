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Siirt'te 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te bölücü terör örgütüne yönelik Yıldırım-11 Herekol operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

11 Eylül 2020 Cuma 09:53
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Siirt'te 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-11 Herekol' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1003 kişilik personel görev aldı.

'TOPLAM 54 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Öte yandan, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı, 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği operasyonların halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği kaydedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiirtTerörOperasyonYıldırım11
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