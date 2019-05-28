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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

28 Mayıs 2019 Salı 09:58
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Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri  Bakanlığı, Siirt'in Tillo ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde bağlı Çınarlısu Köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan 'Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada 

teröristlerden birinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle 'Turuncu Kategori'de yer alan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Meral olduğu kaydedildi.

DHA

Son Güncelleme: 28.05.2019 03:02
Anahtar Kelimeler:
TilloIçişleri BakanlığıPKKTeröristTerörSiirt
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