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Sığacık havadan görüntülendi

Tsunaminin vurduğu Sığacık havadan görüntülendi

31 Ekim 2020 Cumartesi 17:59
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Sığacık havadan görüntülendi

İZMİR (DHA)

Depremin ardından tsunaminin vurduğu Sığacık, Demirören Haber Ajansı tarafından havadan dronla görüntülendi.

​İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu küçük çaplı tsunaminin ardından Sığacık'ta sokaklar su altında kaldı. Denizin taşması nedeniyle bir kişi boğulurken, işyerleri ve araçlar zarar gördü; tekneler denize sürüklendi. Sığacık’ta görevliler ve vatandaşlar temizlik çalışması yaparken, yaşanan felaketin boyutu havadan dronla çekilen görüntülere yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SığacıkTsunami
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