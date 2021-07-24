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Şezlong-şemsiye ücretlerine tepki

Milli Park’ta şezlong ve şemsiye kiralama ücretine tepki

24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:17
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Şezlong-şemsiye ücretlerine tepki

Aydın (DHA) 

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki plajlarda, işletmeci firma tarafından belirlenen şezlong ve şemsiye kiralama fiyatları, tatilcilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşım yapan tatilciler, "Bu kadar da olmaz, 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

Güzelçamlı Mahallesi'nde Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfe işletmecilerinin uyguladığı fiyat politikası, bayram tatili için bölgeye gelenlerin tepkisini çekti.

Milli parktaki plajların belirli bölümü halkın ücretsiz kullanımına sunulurken, diğer bölümü ise işletmecilere ayrıldı. Halka ücretsiz hizmet veren bölümdeki yoğunluk nedeniyle işletmelerin bulunduğu plajlara yönelen tatilciler, şezlong ve şemsiye için talep edilen fiyatları yüksek buldu.

Fiyatlara tepkilerini sosyal medyadan dile getiren tatilcilerin, mesajlarında, Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini vurgularken, "Bu kadar da olmaz! 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerine yer verdikleri görüldü.

Yakınlarıyla Kurban Bayramı tatili için Kuşadası'na geldiklerini belirten Mert Erdem, "Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek" dedi.

Kuşadası'ndaki tatilciler, Milli Park'taki plajlarda yoğunluk ve fiyat politikası nedeniyle ilçedeki diğer belediye plajlarını tercih etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şezlongşemsiye ücretleriKuşadası
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