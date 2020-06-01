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Seyahat kısıtlaması kalktı, vatandaş terminale akın etti

Bursa'da, yeni normalleşme planlaması kapsamında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar terminallerin yolunu tuttu. Aileler de sosyal mesafe sebebiyle ayrı koltuklarda seyahat etti.

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:54
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Seyahat kısıtlaması kalktı, vatandaş terminale akın etti

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs tedbirleri sebebiyle 2 Nisan'da alınan şehirler arası seyahat kısıtlamasının yeni normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran'da kaldırılacağını açıklaması üzerine bugün yasak kalktı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar terminallere akın etti. Bursa'da, tedbirleri elden bırakmayan otobüs firmaları, yolcu kapasitesini yarı oranda düşürürken, yolcular ise kısıtlamanın kalkmasından ve alınan tedbirlerden memnun olduklarını belirtti.

Kısıtlama başladığından beri annesini göremeyen Önder Gürbüz, yeni normalleşme sürecine ülke olarak ihtiyaç duyulduğunu fakat tedbiri elden bırakmayacaklarını belirterek, "Balıkesir'e gidiyorum. 83 yaşında annem var. Pandemi öncesi tarlayı ekmişti. Bende toplamaya gidiyorum. Kısıtlama sürecinde gidememiştim. Seyahat kısıtlaması kalkınca ben de biletimi aldım. Balıkesir'e gideceğim. Otobüste tek oturuyoruz. İki koltuk fiyatı veriyoruz. Ben de 70 liraya bilet aldım. Normalde 35 lira" dedi.

Otobüs şoförü Sedat Durgut ise yaklaşık 2 aydır çalışmadıklarını belirtti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından araçlarının dezenfekte edilerek yolculuğa hazırlandığını ve yolcu kapasitesinin ise yarı oranında düştüğüne değinen Durgut, "Uzun zamandır sefer yapmıyorduk. Seyahat izni çıktı. Seferlere başladık. Otobüs içinde sosyal mesafeye uyuluyor. Vatandaşlar çiftli koltuklarda tek tek oturuyor. Araç içi düzen ona göre ayarlandı. Sefer öncesi dezenfekte edildi. Seferlerin başlamasından dolayı memnunuz. Korona salgını başladığından beri çalışmıyorduk. Yolculuk İstanbul'a. Terminalde yoğun kalabalık var. Ek seferler düzenleniyor. Benim aracım 78 koltuklu, ama sosyal mesafe kuralları gereği 39 kişi alıyoruz. Diğer otobüsler de 17-18 kişi maksimum alabiliyorlar. Sosyal mesafeden dolayı yarı yarıya yolcu aldığımızdan ve taleplerin çok olmasından dolayı sefer sayısını arttırdılar" ifadelerini kullandı.

HEM FİYAT HEM TALEP HEM DE SEFER ARTTI

Bir başka firmada otobüs şoförlüğü yapan İbrahim Katal ise yolcu kapasitesinin düşmesi sebebiyle bilet fiyatlarının arttığını fakat bunun sağlık için olduğuna değindi. Katal, artan talepler nedeniyle sefer sayılarını da arttırdıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"2 aydır yol yasağımız vardı. Sefere çıkmıyorduk. Bugün ilk seferlere başladık Allahın izniyle. Seyahat kısıtlaması kalktı ama sosyal mesafe kuralları dahilinde seferler yapıyoruz. 78 kişilik araçlarımızda 39 yolcu taşıyabiliyoruz. Taleplerin de fazla olmasından dolayı seferler arttı. Bilet fiyatları da arttı. Çünkü 78 kişi taşıyacağıma sosyal mesafe kuralları nedeniyle 39 kişi taşıyorum. Bunun da giderleri karşılaması konusunda sıkıntı oluyor. Bu nedenle bilet fiyatları attı."

'BİZİ SOSYAL MESAFE AYIRDI'

Terminalde en çok dikkat çeken detay ise sosyal mesafe sebebiyle ayrı koltuklarda yolculuk yapan aile oldu. Eşi Özlem Yıldırım ile İstanbul'a seyahat eden Hüseyin Yıldırım, uygulamadan memnun olduklarını kaydetti. Yıldırım, "Aslında sosyal mesafe konusunda olması gereken bu. Herkesin de bu konuda anlayışlı olması lazım. Eşimle birlikte yolculuk yapmamıza rağmen sosyal mesafe kurallarından dolayı eşim ayrı koltukta ben ayrı koltukta yolculuk yapıyoruz. Sosyal mesafe bizi ayırmış olsa da kalbimiz bir. Ama en sağlıklısı bu" dedi.

Eşiyle ilk kez ayrı koltuklarda seyahat ettiğin ifade eden Özlem Yıldırım ise "Eşimle ilk defa ayrı koltuklarda oturuyoruz. Sosyal mesafe ayırdı bizi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Seyahat KısıtlamasıTerminalYolculukVatandaş
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