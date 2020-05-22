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Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

ANTALYA’nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesi’ndeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

22 Mayıs 2020 Cuma 09:09
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Serik'te 12 kişide koronavirüs çıktı, 15 sokak karantinaya alındı

Serik’te aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi’ndeki 15 sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri saat 00.00 itibariyle söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin sürdüğü, test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişinin ise gözetim altında tutulduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikKoronavirüsSalgınHastalıkKarantinaCovid19
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