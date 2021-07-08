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Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:38
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Selin vurduğu Düzce'de boşaltılan köylerde yollar onarılıyor

DÜZCE - Düzce'de, sağanak sonrası meydana gelen selin ardından dere yataklarında evleri olanların kent merkezine götürülmesiyle köyler bomboş kaldı. Ekipler ise çöken yolların onarılması için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Düzce’de önceki akşam aniden başlayan şiddetli yağış, sele neden oldu. Kent genelinde su baskınları meydana geldi. Sağanak, özellikle Akçakoca ilçesi Esmahanım ve Dilaver köyü, Çilimli ilçesi Kırkharman ve Cumayeri ilçesi Mısırlık köyünde etkili oldu. Sağanak nedeniyle köydeki evlerde önceki gün mahsur kalan 47 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Esmahanım köyünde ise dün mahsur kalan 54 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Dere yatakları yakınlarında evleri olan 88 kişi de ekiplerce alınarak, kent merkezinde kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleştirildi.

BOŞ KÖYLERDE YOL ONARIM ÇALIŞMASI

Bölgede devam eden sel riski nedeniyle köyler, bomboş kaldı. Ekipler de çöken köy yollarında yeniden trafiğe açılması için iş makineleriyle onarım çalışması başlattı. Ayrıca sel nedeniyle elektrik ve su hatlarının da hasar gördüğü köylerde yenileme çalışmaları sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SelDüzceBoşaltılan KöylerOnarım
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