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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

Trabzon'un Araklı ilçesini vuran, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi, ağaçların gövdeleri, dalları ve çöplerle kaplandı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacaklarını toplamaya başladı.

Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

Trabzon'un Araklı ilçesini vuran, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel, önüne kattığı her şeyi sahile sürükledi. Karadeniz'in yüzeyi, ağaçların gövdeleri, dalları ve çöplerle kaplandı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacaklarını toplamaya başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 11:58
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Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı

TRABZON - Trabzon'da aralıklarla sağanak etkisini sürdürüyor. Şiddetli yağmurun etkisiyle taşan dereler, devirdiği ağaçlarla birlikte önüne kattığı her şeyi denize sürüklüyor. Yomra ilçesinde taşan dere ağaç ve yataklarına atılan çöpleri Karadeniz'e taşıdı. Karadeniz'in yüzeyi ağaç ve çöplerle kaplandı. Sahile vuran ağaç dallarını görenler, kışlık yakacakları için toplamaya başladı. Yoldan bisikletleri ile geçen yabancı turistlerde odun toplayanları izledi.

Balçıkla kaplı sahile giren Hasan Taşkara da kütükleri kıyıya taşıdı. 2 kamyon ağaç parçası toplayan Hasan Taşkara, "Sel, her şeyi sahile sürükledi. Ben de yakacak topluyorum. İkinci kamyonu da dolduruyorum. Allah rızkı vermiş. Tehlikeli olmuyor. Yüzmesini biliyorsan sıkıntı yok. Ama yüzme bilmiyorsan zaten girmene gerek yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SelTrabzonAraklıDeniz Yüzeyi
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