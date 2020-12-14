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Selçuk, eğitim bütçesini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitim bütçemiz, 211 milyar 993 milyon 156 bin TL olarak belirlenmiştir.

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:21
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Selçuk, eğitim bütçesini açıkladı

Bu rakam 2021 yılı merkezî yönetim bütçesinin yüzde 15,7’sini oluşturmaktadır. Tekli eğitime geçiş ve okul öncesi eğitim hedefimiz, uzaktan eğitim, okullardaki deprem güçlendirme faaliyetleri ve meslek liselerinin atölye altyapısı gibi özel önem verdiğimiz alanlar için yatırım bütçemizi, 5,8 milyar TL’den yüzde 94 artırarak 11,3 milyar TL’ye çıkartıyoruz.

Selçuk: Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Temel Eğitim Programına 80 milyar 809 milyon 296 bin TL kaynak ayrılmıştır. Ortaöğretim kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Ortaöğretim Programına 42 milyar 478 milyon 310 bin TL kaynak ayrıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMEBBakanBütçe
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