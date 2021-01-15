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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bitlis Sehi Ormanları kırsalında 10-11 Ocak tarihlerinde etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu kategoride yer aldığını ve 2017'de 2 jandarma personelinin şehit olduğu saldırının faili olduğunu açıkladı.

15 Ocak 2021 Cuma 11:17
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Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca SİHA ve İHA'larla hava destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

2 PERSONELİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRININ FAİLİ

Açıklamaya göre; teröristlerden birinin Bitlis bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Poyraz Bulanık' kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi. Teröristin, 8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlamasıyla gerçekleştirilen ve Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş'in şehit olduğu, 1 personelin yaralandığı olaya katıldığı belirlendi. Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıYıldırım OperasyonlarıPKKTerörTeröristOperasyon
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