Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA, (DHA)

Zeytin Dalı Harekâtıyla terör örgütlerinden arındırılan Azez bölgesinde, dün PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateş sonucu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Özdemir'in cenazesi, bugün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi, ailesinin evine götürülüp, helallik alındı.



DEVLET ERKANI TÖRENDE



Şehit Özdemir için daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Valisi Valip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çok sayıda kişi katıldı.



BABA HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI



Oğlunun acı haberine aldıktan sonra rahatsızlanan ve hastanede tedaviye alınan şehidin babası Yaşar Özedemir, cenazeye katılamadı.



Şehidin annesi Kezban Özdemir, sağlık görevlileri eşliğinde tekerlekli sandalye ile törende yer aldı.



Şehidin eşi Hande Özdemir ile diğer yakınları da güçlükle ayakta durdu. Şehidin 2 yaşındaki kızı Eylül de törene getirilmedi.



'OĞLUM NEREYE GİDİYORSUN?'



Şehidin annesi Kezban Özdemir, tören alanına girişte kendisine taziyide bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yakasındaki oğlunun fotoğrafının severek, "Oğlum, kuzum, yavrum, Celaleddin'im nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun fidanım?" diyerek gözyaşı döktü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tören alanına girişte şehidin eşi, annesi ve diğer yakınlarıyla tokalaşarak, başsağlığı diledi.



Şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesi, öğle namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra top arabasına konularak toprağa verilmek üzere Cebeci Askeri Mezarlığı'na götürüldü. Özdemir'in cenazesi, burada gözyaşları arasında defnedildi.

EŞİ AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ



Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in cenazesinde, eşi Hande Özdemir’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Hande Özdemir’e başsağlığı diledi.

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ONBAŞI MEHMET ERDOĞAN, ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine, Irak'ın kuzeyinden PKK'lı teröristlerce yapılan havan saldırısında şehit olan Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde toprağa verildi.



Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından uçakla Adana Havalimanı'na getirilen şehit Mehmet Erdoğan’ın cenazesi, askeri törenle karşılandı. Oğlunun acısıyla fenalık geçiren şehit annesi Emine Erdoğan da havalimanına sedye ile getirildi. AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ile sağlık görevlilerinin eşlik ettiği Emine Erdoğan, oğlunun ardından gözyaşı döktü.





Yaklaşık 3 ay önce evlenen şehit Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, İmamoğlu ilçesinin Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ailesi ve yakınları katıldı.



Törende, şehidin babası Cafer Erdoğan güçlükle ayakta durabildi. Şehidin annesi Emine, eşi Tuğba ve kardeşleri ise uzun süre gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Mehmet Erdoğan'ın cenazesi, Sevinçli Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Nuri PİR- Uğur SELÇİK/İMAMOĞLU (Adana), (DHA)

ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER, AFYONKARAHİSAR'DA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Şehidin eşi Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını versin. Böyle yaparak bizi bölemezsiniz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi. Asker kamuflajı ve komando beresi giydirilen 5,5 aylık oğlu Bora Efe'yi de kucağına alıp şehit eşinin tabutunun başına gelen Hatice Akkuş, oğluna "Bak oğlum baban burada" diye seslendi.

Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un cenazesi, askeri uçakla Afyonkarahisar'a, oradan da karayoluyla memleketi İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyüne getirildi. 2017 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra haziran ayında Hatice Akkuş ile evlendiği, 2 ay sonra da piyade sözleşmeli er olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un naaşı, helallik alınması için eşiyle birlikte oturduğu eve getirildi.

'SENİ BÖYLE Mİ KARŞILAYACAKTIM'

Eşi Hatice Akkuş, "Ben Servet'imi vatan uğruna şehit verdim. Bir de Bora'm var. O da vatanıma feda olsun. Hainleri güldürmeyeceğiz. Vatan sağ olsun" diye gözyaşı döktü. Daha sonra eşinin naaşının bulunduğu ambulansa binen Hatice Akkuş, "Servet ben seni böyle mi karşılayacaktım" diye ağıt yaktı. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı helallik alınması için ailesinin evine götürüldü.

AİLESİNİN EVİNE GETİRİLDİ

Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş ve annesi Ayşe Akkuş ile diğer yakınları cenazenin bulunduğu ambulans evin önüne gelince gözyaşına boğuldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri gözyaşı döktü. Helallik alınması sonrasında şehidin cenazesi köy meydanındaki tören alanına getirildi.

'BAK OĞLUM BABAN BURADA'

Cenaze meydana getirildiğinde tabuta sarılan Hatice Akkuş, "Bunu yapanların Allah cezasını versin. Böyle yaparak bizi bölemezsiniz. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye ağıt yaktı. Tabutun başında toplanan annesi, babası, kardeşleri ve yakınları gözyaşları döktü. Ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Ayşe Akkuş ile eşi Hatice Akkuş'a sağlık ekipleri eşlik etti. Hatice Akkuş daha sonra 5.5 aylık oğlu Bora Efe'yi de kucağına alarak eşinin tabutunun başına geldi. Hatice Akkuş, asker kamuflajı giydirilen ve başında komando beresi bulunan Bora Efe'ye "Bak oğlum baban burada" diye seslendi.

YAKLAŞIK 6 BİN KİŞİ TOPLANDI

Şehidin ikindi vakti yapılan cenaze törenine Vali Mustafa Tutulmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri AK Parti'li Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, MHP'li Mehmet Taytak, Afyonkarahisar İkbal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı. İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı önce askerlerin omzunda, ardından kalabalığın elleri üzerinde taşınarak köy mezarlığına götürüldü ve burada toprağa verildi. Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)