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Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildi

Suriye’nin İdlib kentinde, zırhlı ambulans aracına yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in (25) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:46
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Şehit Uzman Onbaşı Zengin'in cenazesi Samsun'a getirildi

SAMSUN - Suriye’nin İdlib kentinde dün zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in cenazesi, askeri uçakla Samsun Çaryamba Havalimanı'na getirildi. Şehit eşi Hatice Zengin de aynı uçakla kente geldi. Burada düzenlenen törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile şehit babası Rahmi ve şehit annesi Feriha Zengin, şehidin 4 kardeşi ve yakınları katıldı.

Askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Zengin'in cenazesi, cenaze aracına konularak Kıranköy Mezarlığı'ndaki gasilhaneye götürüldü. 4 yıllık asker olan şehit Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin'in Hatay'da görev yaptığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Onbaşı ZenginCenazeSamsun
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