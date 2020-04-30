Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören
Şehit uzman çavuş Güneş için...
Beyaz çayın hasadı başladı
Beyaz çayın hasadı başladı
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451 bine ulaştı
Bakan Albayrak: Başvuru sayısı 451...
MSB: Arama başlatıldı
MSB: Arama başlatıldı
Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı
Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören

Tunceli'de, jandarma arama-kurtarma eğitimi sırasında bulunduğu botun devrilmesi sonucu Munzur Nehri’nde kaybolan ve 44'üncü günde dün cansız bedenine ulaşılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

30 Nisan 2020 Perşembe 10:33
0 Okunma
Şehit uzman çavuş Güneş için Elazığ'da tören

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Vadisi Milli Parkı içerdisinden geçen Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin dün yaptığı arama çalışmalarında Öğretmenevi mevkisindeki Uzunçayır Baraj Gölü'nde Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı. Baraj gölünde çıkarılan şehit Güneş için sabah saatlerinde Elazığ Havalimanı'ndan uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Şehidin ailesi ve askeri erkan katıldı. Koronavirüs nedeniyle maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyulan törende, İl Müftü Vekili Abdurrahim Aytaç tarafından dua edilmesinin ardından şehidin naaşı Cebeci Şehitliği'nde defnedilmek üzere Ankara götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitUzman Çavuş Yılmaz GüneşYılmaz GüneşMunzur NehriElazığTunceli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Arama başlatıldı
MSB: Arama başlatıldı
Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Munzur Çayı’nda kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme
Başkan ve eşine silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme
Türkiye 'pik dönemi'ne girdi mi?
Türkiye 'pik dönemi'ne girdi mi?
Koronavirüsten can kaybı 3 bin 81'e yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 3 bin 81'e yükseldi
Bülent Ersoy'un acı günü
Bülent Ersoy'un acı günü
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı