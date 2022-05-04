Şehit teğmenin baba ocağnıda yas var

YALOVA - Zeytindalı harekât bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısında şehit olan İstihkam Teğmen Talha Bahadır'ın (29) Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki baba ocağında yas var.



İstihkam Teğmen Talha Bahadır’ın Çiftlikköy’de oturan Emine ve Hakkı Bahadır çifti, oğullarının şehit olduğu haberini yetkililerden aldı. Çift gözyaşlarına boğulurken, ailenin evine dev Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.



Sultaniye Şehit Baçerettin Özgür İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan Hakkı Bahadır, oğlunun Suriye’de görev süresinin bugün dolduğunu, "Olay yaşanmasaydı Malatya'daki birliğine dönecekti" dedi. Hakkı Bahadır, "Dinimiz, imanımız, vatanımız, milletimiz için, oğlum görevi başında şehit olmuştur. Vatan sağ olsun. Bu ülkenin nice şehitlere ihtiyacı olabilir. Ülke şehitlerin kanı üzerine kurulan bir ülkedir. Başımızın dik durması lazım. Biz bu vatanı canımızla, kanımızla savunmak zorundayız. Tabi ki evlat acısı kolay değil ama biz bunu gönlümüze gömüyoruz. Allah'a gönderdiğimize, şehit olduğuna inanıyoruz. Allah vatanımızı milletimizi her türlü kötülükten korusun. Askerimize, polisimize güç kuvvet versin" diye konuştu.



Ailenin 5 çocuğundan biri olan Teğmen Talha Bahadır'ın cenazesi bugün ikindide toprağa verilecek.