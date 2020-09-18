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Şehit Teğmen Aslan, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen Pençe- Kaplan operasyonunda, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Harun Aslan (27), memleketi Ağrı'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

18 Eylül 2020 Cuma 13:42
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Şehit Teğmen Aslan, son yolculuğuna uğurlandı

AĞRI - Piyade Teğmen Harun Aslan'ın naaşı, sabah saatlerinde Ağrı'ya getirildi. Şehit Aslan için cuma namazının ardından Ulu Cami avlusunda cenaze töreni düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut ile şehidin yakınları katıldı. Gazi Mahallesi’nde yaşayan Nuray-Fuat Aslan çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Harun Aslan'ın yakınları, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi Dilek Aslan da ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin cenazesi alana getirildiği sırada ailenin ağıtları yürekleri dağladı. Tekerlekli sandalye ile törene katılan baba Fuat Aslan ise fenalık geçirdi. Uzun süre bağırsak kanseri tedavisi gören ve hastalığı atlatan Fuat Aslan'ı, yakınları teselli etmeye çalıştı. Baba Aslan, "Ben de şehit olacağım, çocuklarım da olacak. Yine şehitlik, yine şehitlik. Vatan sağ olsun" dedi.

Şehit Harun Aslan ile Dilek Aslan'ın kış aylarında resmi nikah kıydıkları, yakın zamanda düğünlerini yapmak için plan yaptıkları öğrenildi. Cuma vakti kılınan namazın ardından Piyade Teğmen Harun Aslan'ın cenazesi Ağrı Merkez Şehitliği’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Teğmen AslanIrakHarun AslanŞehitGözyaşıPiyade Teğmen Harun Aslan
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