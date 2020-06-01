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Şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağında

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehidin üniformasını giyen eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, yiğidim gitti. Kahramanca çatışmaya girdi" diyerek gözyaşı döktü.

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:52
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Şehit olan polis memurunun cenazesi baba ocağında

BURSA - Olay, dün Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Olaya, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla, tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah sesleri çevrede endişe ve korku yaratırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, tarafları biber gazı ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahale etti. Bu sırada, kavgaya taraf olan şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar Rüstem Ortaç, Mahmut  Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a isabet etti.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYDİ

Şehit Erman Özcan’ın cenazesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Morgu’ndan sabah saatlerinde alınarak, karayolu ile Orhangazi ilçesindeki Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi’nde bulunan baba evinde, dualarla karşılandı. Şehidin eşi Emine Özcan ve annesi Hatice Özcan, ayakta durmakta güçlük çekti. Eşinin üniformasını giyen şehit eşi Emine Özcan, "Benim aslanım, benim yiğidim gitti. Benim eşim kahramanca çatışmaya girdi. Korkmadı. Arabadan indi 30 kişinin arasına girdi. Şehit düştü" diyerek ağladı. Cenaze daha sonra törenin yapılacağı Merkez Gazi Orhan Bey Camii’ne götürüldü.




ŞEHİDİN OĞLUNDAN POLİS SELAMI

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken pompalı tüfekle vurularak şehit olan polis memuru Erman Özcan'ın (37) cenazesi, dualar eşliğinde Orhangazi'de bulunan baba evine getirildi. Şehidin eşi Emine Özcan ile oğlu 4 yaşındaki Hamza Özcan, cenaze namazının kılınacağı Merkez Gazi Orhanbey Camii'ne polis üniformalarıyla geldi. Emine Özcan, oğluna sarılırken, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu Hamza ise polis selamı verdi.


DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit PolisCenaze TöreniBursaErman Özcan
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