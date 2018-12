Şehit Emniyet Müdürü Verdi'ye veda

RİZE

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için Rize Valiliğinde tören düzenlendi.

Törene, şehidin eşi Leyla, kızı Almira, babası Ertuğrul, annesi Nuran Verdi ve diğer aile yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

"Abimin tayini cennete çıktı"

Rize Valisi Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Rize'nin Altuğ Verdi'yi çok sevdiğini belirterek, "Her zaman güler yüzlüydü. Son olarak pazar günü Ovit'te sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendileriyle ve muhterem ailesiyle bir araya geldik. O her zaman birlik için çalıştı fakat hiç beklenmedik bir anda şehitlik mertebesine ulaştı. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Çeber, şehidin kızı Almira Verdi'nin dün akşam Bakan Soylu'ya, babasının "Benim her an şehit olma ihtimalim var. Siz bir şehit ailesi ve evladı olarak her zaman dik durun." tavsiyesinde bulunduğunu, kendisinin de onun tavsiyesine uyarak, bir şehit evladı olarak dik duracağını söylediğini kaydederek, şehidin kardeşi Volkan Verdi'nin ise sosyal medya hesabından "Abimin tayini cennete çıktı. Biz şimdi onun ismine yakışır şekilde ismini yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde paylaşımda bulunduğunu söyledi.

"Kahpe kurşunu ile şehit olacağını hiç hesaba katmamıştır"

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya da inançlarına göre şehitlerin cennette peygamberlerden sonraki en yüksek mertebenin sahibi olduğunu, bu nedenle her Müslüman Türk evladının, hayatı boyunca hep şehit olmayı arzu ettiğini, o makama özlem duyduğunu ve bunun için de mücadele ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehit kardeşim, genç ve yiğit meslektaşım Altuğ Verdi'nin de ailesine, eşine, yakın çevresine ve özellikle de sevgili kızına şehit olabileceğini, olmak istediğini ve onların buna hazırlıklı olmalarını, metanetli olmalarını tembih ettiğini ve öğütlediğini öğrendik ama o şehit olmak için ya bir hain terör kurşunu ya bir kalleş pusuyu ya devletin içine sızmış 15 Temmuz'daki gibi hainlerin kahpe kurşununu ya da bir vatan savunmasında çatışmanın ortasında alacağı bir dost kurşunu hesaba katmıştı da bunca iş yoğunluğu arasında düzenli olarak sorunlarını dinlediği, dertleriyle hem dert olduğu her zaman şefkatli kanatları altında korumaya çalıştığı, haklarını, hukuklarını özenle gözettiği ve evladı gibi gördüğü personelinden birisinin kahpe kurşunu ile şehit olacağını hiç ama hiç hesaba katmamıştır. Altuğ kardeşim, 25 yıllık meslek hayatı boyunca bu vatanın huzur ve güvenliği için gece gündüz elinden düşürmediği, bayraklaştırarak al tuğlara sardığı en kıymetli varlığı olan canını, soyadına uygun şekilde hiç tereddüt etmeden verdi."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İsmail Yalçın'ın, Altuğ Verdi için yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, omuzlarda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu. İçişleri Bakanı Soylu ile şehidin babası Ertuğrul Verdi, cenazeyi ön safta taşıdı.

Şehit Verdi'nin cenazesi daha sonra, memleketi Mersin'e uğurlanmak üzere Trabzon Havalimanı'na gönderildi.

Memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi

Şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin cenazesi, daha sonra kara yoluyla Trabzon'dan memleketi Mersin'e getirildi.

Şehit Verdi'nin cenazesi, Muğdat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Mersin Şehitliği'nde götürüldü.

Babaevine Türk bayrakları asıldı

Öte yandan, Verdi'nin Mersin'de yaşayan anne ve babasının evine Türk bayrakları asıldı, apartmanın önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin annesi Nuran ve babası Ertuğrul Verdi'nin yaşadığı merkez Mezitli ilçesi Menderes Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi Bozyel Apartmanı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Altuğ Verdi, Rize İl Emniyet Müdürlüğü binasındaki makam odasında, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S'nin silahlı saldırısında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olmuştu.