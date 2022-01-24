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Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:37
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Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

SAKARYA - Diyarbakır'da 24 Ocak 2001'de uğradığı terör saldırında mesai arkadaşı ile birlikte şehit düşen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anıldı

Terör saldırısında yanındaki 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın kabri başındaki törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Okkan'ın ailesi ile emniyet mensupları katıldı.

'GÖREVİNİ HAKKIYLA YAPMIŞ BİR AZİZ KARDEŞİMİZ'

Burada konuşan Vali Kaldırım "Aziz şehidimiz, Sakarya'mızın ve ülkemizin has evladı Ali Gaffar Okkan kardeşimizin ve onunla birlikte şehadete yürüyen 5 polis arkadaşımızı rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum. Gerçekten şehidimiz hem meslek itibarıyla, hem bu vatanın has evladı olması itibarıyla, hem de bu aziz, şerefli milletin bir ferdi olarak gerçekten vatanına borcunu ödemiş. Özellikle gelecek nesillere örneklik teşkil etmiş. Milletimizin değerlerinin, maneviyatının, vatana, millete, aziz bayrağımıza bağlılığı en iyi şekilde temsil etmiş, görevini hakkıyla yapmış bir aziz kardeşimiz. Özellikle teslim aldığı görevde vatanın her yerinde, her sathında, gittiği her yerde halkla bütünleşmiş, vatanla bütünleşmiş, bayrakla bütünleşmiş. Kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla kaynaşmış ve o şekilde hizmetlerin en güzelini yapmış bir değerli hemşerimiz" dedi.

'SAKARYA İÇİN BİR ONUR KAYNAĞIDIR'

Başkan Yüce ise Şehit Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya için bir onur kaynağı olduğunu belirterek, "Diyarbakır ile Sakarya kardeş olmuştur. Diyarbakır’ın bugünkü halini, şehidimiz görse ne kadar mutlu olurdu. O zaman atılan tohumlar, bugün kardeşlik, barış, huzur getirdi. Her birimiz canımızı vatanımız, bayrağımız için vermeye hazırız. Ali Gaffar Okkan'ın ismi Sakarya için bir onur kaynağıdır. Şehidimizi vefatının 21. yılında rahmetle anıyorum" diye konuştu. Törende şehit Okkan'ın mezarına çiçek bırakıldıktan sonra dualar okundu.

DHA

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Şehit Emniyet Müdürü Gaffar OkkanMezarı Başında Anıldı
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