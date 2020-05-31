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Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kanın yerde kalmadı, rahat uyu Kahraman Binbaşı Zafer Akkuş" açıklamasını yaptı.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:22
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Şehit binbaşının kanı yerde kalmadı

ANKARA - Güvenlik güçleri, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında dün Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde hava destekli operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde,  İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

KANI YERDE KALMADI

Ölü ele geçirilen 3 teröristten 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un, geçen yıl Temmuz ayında Bitlis'te Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit edilmesi olayının faillerinden ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanın yerde kalmadı, rahat uyu Kahraman Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş. Bu gece Bitlis’te arkadaşların 'Kendal' kodlu Veysel Altun'u... ila cehenneme zümera" açıklamasını yaptı. Bakan Soylu, şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un Samsun'da düzenlenen cenaze törenine de katılarak ailenin acısına ortak olmuştu. 

2'Sİ GRİ LİSTEDE

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer aldığı tespit edildi. Gri Liste'deki Teröristlerden 'Kendal' kod adlı Veysel Altun'un, Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş’un şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, diğerinin ise 'Şoreş Tatvan' kod adlı Adem Çelebi olduğu belirtildi. Teröristlerle birlikte, 1 adet M16 marka tüfek, 1 adet kalaşnikof marka tüfek, 4 adet el bombası ele geçirildiği de bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bitlis Sehi Ormanlarışehit Binbaşıİçişleri Bakanı Süleyman SoyluKanı Yerde Kalmadı
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