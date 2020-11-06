Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1190
ALTIN
536.235
DOLAR
8.5550
STERLİN
11.2277
EURO
10.1404
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli hedef genç yaş grubu'
'Çin'den gelecek Covid aşısında öncelikli...
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni oluşturmayı anlatıyor
Kapı kapı dolaşıp yaşam üçgeni...
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için yüzdüm
Türkiye'nin gururu Emre: İzmir için...
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna...
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini

Sivas'ta havaların soğumaya başlamasıyla manav tezgahları kış meyve ve sebzeleriyle doldu. Alışveriş için gelenler hem koronavirüs hem de mevsimsel hastalıklardan korunabilmek için bolca C vitamini içeren ürünleri tercih ediyor.

06 Kasım 2020 Cuma 13:57
8 Okunma
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini

SİVAS - Sivas'ta kasım ile birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir düzeyde azalmalar yaşandı. Gece 1 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, mevsimsel hastalıkları da beraberinde getirmeye başladı. Özellikle koronavirüs süreci ve bu dönemde beklenen grip gibi enfeksiyonlardan korunmak isteyenler ise manav ve pazarlarda satılan meyve ve sebzelere yöneldi. Mevsimsel şartlara göre, manavların tezgahlarındaki ürünler de değişiklik gösterdi. Kışa uygun meyve ve sebzeler tezgahlarda yerini alırken, en çok C vitamini içeren ürünler tercih edilmeye başlandı.

'GRİPTEN KORUNMANIN ÇARESİ C VİTAMİNİ'

Kentte yaklaşık 35 yıldır manavlık yapan Ahmet Şarkışla, "Cennet ülkemizde her meyve mevcut. Mandalina, portakal, elma, hurma gibi meyveler bu zamanlarda tüketilmeli. Gripten korunmak için mandalina, elma, hurma tüketilmeli. Hurma içerisinde yine pek çok vitamini barındırıyor. Gripten korunmanın çaresi C vitamini. Müşterilerimiz de bu hastalık dönemlerinde bizden en çok C vitamini içeren ürünleri istiyor" dedi. 

30 yıldır sebze halinde çalışan Ali Öç ise, "Bu mevsimlerde portakal, mandalina, nar, sebze olarak ise pırasa, ıspanak, brokoli kullanılmalı. Bunlar kış mevsimin en güzel meyve ve sebzeleridir. Dikkat etmemiz gerekiyor soğuk algınlıklarına. Gribe, nezleye çeviriyor bunlar koronavirüs ile çok benziyor. Sarımsak ve soğan ise tam bir antibiyotiktir. Limon da C vitamini açısından oldukça etkili. Vatandaşın kış için en çok ilgisini çeken nar, mandalina, portakal, pırasa ve ıspanak gibi meyve sebzeler tercih ediliyor" diye konuştu.

Sebze halinden alışveriş yapan müşterilerden Olcay Deniz, "Bağışıklığımıza dikkat etmek için meyve ve sebze aldım. Yeşillik ve balık aldım. Kimseyle temas edemiyoruz, evimizden çıkamıyoruz. En çok sıvı ve limon tüketiyorum. C vitamini içeren meyveleri tüketiyorum. Bu şekilde dikkat etmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer müşteriler de özellikle uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda meyve ve sebze tüketmeye ve kendilerini bu şekilde korumaya çalıştıklarına dikkat çektiler.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sebzemeyve TezgahlarıC Vitamini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"
"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"
İslamofobi, birçok ülkede devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor
İslamofobi, birçok ülkede devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar
HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
HDP binasından PKK’nın kaçırdığı çocukların bilgileri olan ajanda çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Birçok kişi arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
Birçok kişi arama kurtarma köpekleri sayesinde kurtarıldı
İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
İzmir'de arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi
Elif, ailesiyle hastanede bir araya geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma