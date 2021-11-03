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SDS Akademi’de, SGS ve YETERLİLİK sınavlarına hazırlık online eğitimleri başlıyor  

03 Kasım 2021 Çarşamba 15:05
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SDS Akademi’de, SGS ve YETERLİLİK sınavlarına hazırlık online eğitimleri başlıyor  

DİNÇER KARACALAR

SDS Akademi, 3568 Sayılı Yönetmelik çerçevesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmak için başarılı olunması gereken Staja Giriş Sınavı (SGS) ve Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık eğitimlerini vermek, yanı sıra KGK Bağımsız Denetçilik Sınavlarına aday öğrencileri hazırlamak için 17 Eylül 2021 tarihinde kurulmuş ve faaliyetine başlamıştır. SDS Akademi online eğitim kurumunun kurucuları olan Serdar İleri, Deniz Yurtseven ve Serkan Ersoy, uzun süredir sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübelerini adaylara aktarıyor olacaklardır. 

  

SGS Hazırlık online eğitimleri, 22 Kasım pazartesi tarihinden itibaren hafta içi akşam 20.00 - 23.00 saatleri arasında yapılacaktır. TESMER tarafından açıklanacak sınav tarihinden bir gün önce eğitimler tamamlanacaktır. SGS ve Yeterlilik sınavları yılda 3 defa yapılması nedeniyle, eğitimler de aynı paralelde yılda 3 defa verilecektir. 

SDS Akademi’de 3 ayrı kategoride eğitim verecek

SDS Akademi’nin eğitim sistemi, yoğun çalışan, iş hayatından arta kalan zamanlarını en iyi ve en kaliteli bir şekilde eğitim almak isteyen adaylar için oluşturulmuştur. Adaylara, online canlı derslere katılım, derse katılamayan adaylar için tekrar izleme, kolayca ders dokümanlarına ulaşma ve çıktılarını alma gibi pratik ve kolay imkanlar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, ders programlarına kolayca ulaşabilmektedir. Eğitim kadrosu, alanında uzman, uzun yıllar sınav tecrübesi olan ve verdiği dersin akademik özelliğine sahip olan hocalardan oluşmaktadır.  

SDS Akademi, 3 ayrı kategoride eğitimler verecektir. Eğitim başlıkları şu şekildedir; 

1-SMMM Staja Giriş Sınavları için;

Finansal Muhasebe + Maliyet Muhasebesi + Finansal Tablolar Analizi + Muhasebe Denetimi + Vergi Hukuku + Meslek Hukuku + İş ve Sosyal Hukuku + Ticaret Hukuku + Borçlar Hukuku + Muhasebe Standartları + Maliye

2-SMMM Yeterlilik Sınavları için;

Finansal Muhasebe + Maliyet Muhasebesi + Finansal Tablolar Analizi + Muhasebe Denetimi + Vergi Hukuku + Meslek Hukuku + Genel Hukuk + Sermaye Piyasası Kanunu

3-KGK Bağımsız Denetçilik için;

Türkiye Muhasebe Standartları + Türkiye Denetim Standartları + Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim

Sınava girecek mali müşavir adaylarına tavsiyeler nelerdir? 

Mali müşavir adaylarının, sınavlarında başarılı olabilmeleri için öncelikle online canlı derslere eksiksiz katılmaları gerekiyor. Canlı derslere katılamama durumlarında ise, en kısa zamanda derslerin tekrarını izlemeleri ve anlaşılmayan noktaları not alarak, bir sonraki derste hocalarından anlaşılır bir geri dönüş almaları önemlidir. Her öğrenci kendini tanımalı ve başarılı olmak için bir strateji oluşturmalıdır. Yapılan dersleri biriktirmeden tekrarını yapmalı ve o konularla ilgili pekiştirmek için bol soru çözmelidir. Her şeyden önemlisi derslere, sınav geçmek amacının yanı sıra, mesleki muhakemelerine de katkı sağlayacak şekilde katılmaları gerekmektedir.

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