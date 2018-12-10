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Savunma sanayisi zirvede buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı Türk Savunma Sanayii Zirvesi, sektörde rol üstlenen sivil ve askeri yetkilileri bir araya getirecek.

Savunma sanayisi zirvede buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yapacağı Türk Savunma Sanayii Zirvesi, sektörde rol üstlenen sivil ve askeri yetkilileri bir araya getirecek.

10 Aralık 2018 Pazartesi 12:44
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Savunma sanayisi zirvede buluşacak

ANKARA

Türk Savunma Sanayii Zirvesi ile sektörde bugüne kadarki en geniş katılımlı buluşmalardan biri gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenecek Türk Savunma Sanayii Zirvesi, 12-13 Aralıkta Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Zirve, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışta ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir birer konuşma yapacak.

Konsepti "Küresel Güç Türkiye" olarak belirlenen zirvenin birinci gününde Girişim-Yatırım-İhracat Zincirinde Savunma Sanayii Paneli gerçekleştirilecek. Öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun anahtar konuşma yapacağı paneli Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar yönetecek. Panelde, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya görüşlerini paylaşacak.

Milli Sanayi Hamlesi İçin Nitelikli İnsan Kaynağı Paneli'ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu anahtar konuşmacı olarak katılacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün yöneteceği panelde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TEPAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Tepe, UNILEVER Eski Üst Yöneticisi, Yönetim Danışmanı İzzet Karaca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci düşüncelerini dile getirecek.

Sektörün liderleri aynı oturumda

Teknoloji-İnovasyon-Üretim Üçlemesi Paneli'ni TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yönetecek.

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinin en yetkili isimlerini buluşturacak panele, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, ROKETSAN Genel Müdürü Selçuk Yaşar, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı katılacak.

Zirvenin ilk günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıyla tamamlanacak.

Deneyimler gençlerle paylaşılacak

Zirvenin ikinci gününde ise "Vizyoner Genç" konsepti ile gerçekleştirilecek oturumlarda, tamamen gençlerden oluşan dinleyicilere yönelik kariyer gelişimlerine yön verecek konuşmalar gerçekleştirecek.

İkinci gün Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Geleceği Planlamak: Teknoloji’de Kariyer", Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, "Kültür Sanat Vizyonu", ONUK Taşıt Sanayii Üst Yöneticisi Ekber Onuk Mavi, "Okyanus Stratejisi: Denizde Kariyer", TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "Milli Motor Serüveni" konulu sunumlar yapacak.

T625'i ilk uçuran pilotlar da zirvede

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, Türkiye Girişim Ekosistemi; PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, İletişimde Kariyer; Uluslararası Güvenlik Stratejileri Uzmanı Mete Yarar, Stratejik Güvenlik Gücü: İnsan Kaynağı; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, Kariyerin Enerjisi başlıklı konuşmalar gerçekleştirecek.

Zirvede, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren T625 Genel Maksat Helikopteri'ni uçuran pilotlar gençlerle buluşacak. T625'i ilk uçuran pilotlar Arif Ateş ve Gökhan Virlan, "Hayallerin Ötesinde Kariyer" başlıklı sunumda deneyimlerini paylaşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıyla zirve sona erecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
SavunmaSanayiZirveBuluşmaErdoğanTürkönce Vatan
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