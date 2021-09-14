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Şarkıcı Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

14 Eylül 2021 Salı 14:40
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Şarkıcı Koray Avcı'nın babası son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı (55), Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şarkıcı Koray Avcı'nın babası Veysel Medet Avcı, dün Ankara'da kalp ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Veysel Medet Avcı için bugün öğle namazından sonra Pir Sultan Abdal Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Avcı'nın yakınları ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında babasının tabutunun başından ayrılmayan Koray Avcı, sevenlerinin ve yakınlarının taziyelerini kabul etti. Veysel Medet Avcı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DHA

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Şarkıcı Koray AvcıKoray Avcı Babasını Kaybetti
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