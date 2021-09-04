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Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü; balık ölümleri başladı

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:14
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Sarıoğlan Barajı’nda su seviyesi yüzde 20'ye düştü; balık ölümleri başladı

KAYSERİ - Kayseri'deki Sarıoğlan Barajı'nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 20’ye düştü. Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Barajda balık ölümleri başladı" dedi.

Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki Sarıoğlan Barajı, Kesdoğan Çayı üzerine sulama amacıyla 1991-2002 yılları arasında inşa edildi. Baraj suyu, son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle kurumaya başladı. Bu yıl barajın sev seviyesi yüzde 20’e düştü. Barajda balık ölümleri yaşanmaya başladı.

Bölgedeki son durum hakkında bilgi veren Sarıoğlan Sulama Birliği Başkanı Mustafa Değerli, "Barajımızda tarımsal sulama için yapılan su tamamen bitti. Son yüzde 20'lik hacim, barajdaki canlılar için ölü hacim olarak nitelendirilir. Yüzde 80 oranında kuruma yaşandı. Barajda suların çekilmesi canlı yaşamını da etkiledi. Balık ölümleri başladı, barajımızda sulama tamamen durdu. Şu anda Sarıoğlan bölgesinde tarımsal sulama yok" diye konuştu.

'KURAKLIK ÇOK SERT ŞEKİLDE YAŞANIYOR'

Hava sıcaklıkları nedeniyle barajda suların çekildiğini belirten Değerli, "Bu yılın başlarında barajımız, yüzde 45 seviyelerinde dolmuştu. Ancak sularımız çok erken çekildi. Şu anda su veremiyoruz. Çiftçiler mağdur oldu. Ürünler kurumaya yüz tuttu. Sarıoğlan'da kuraklık çok sert şekilde yaşanıyor. Bunun küresel ısınmadan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz ama bu kuraklık ekonomik olarak çiftçiyi etkiliyor. Bölgede şeker pancarı ekiliyor. Su olmadan pancarda olmaz. Barajı besleyen Kesdoğan çayında yaşanan su miktarındaki düşüş de Sarıoğlan barajımızı etkiledi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sarıoğlan BarajıSu Seviyesi
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