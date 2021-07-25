Sarıkamış’ta kargir ev satılacak

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnönü Mahallesinde 226 m2 taşınmaz arsalı kargir ev vasfındaki taşınmaz, T.C. Sarıkamış Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 216.360 TL. kıymeti ile açık artırmaya çıkarılacak olan taşınmaz, 20 Eylül 2021 günü saat 11.00-11.05 arasında Sarıkamış Belediye Düğün Salonu’nda satılacak.

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