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Sarıkamış'ta deprem

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Sarıkamış'ta deprem

Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

29 Aralık 2019 Pazar 16:34
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Sarıkamış'ta deprem

Kars (DHA)

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Kars’ın Sarıkamış ilçesi Parmakdere köyü olarak saptadığı deprem, 14.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Sarıkamış’ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Erzurum’un Narman ilçesinin kırsal Güllüdağ Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.3 olarak açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıkamışDeprem
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