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Şanlıurfa’da, 112'ye gelen çağrıların yüzde 89'u asılsız çıktı

Şanlıurfa’da, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ne bu yıl içerisinde yapılan 5 milyon çağrının yüzde 89’unu asılsız ihbarlar oluşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Akbaş, acil ihbar hattının meşgul edilmemesi uyarısında bulunurken, kendilerine sabah namazına uyandırılmaları ve eşine ulaşamayan kişilerin yardım isteklerinin bile geldiğini ifade etti.

18 Aralık 2020 Cuma 15:33
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Şanlıurfa’da, 112'ye gelen çağrıların yüzde 89'u asılsız çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Akbaş, günlük ortalama 30 bin çağrının yapıldığı 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen gereksiz çağrıların sayısında geçmiş yıllara göre ciddi artış olduğunu söyledi. Akbaş, gereksiz çağrıların 112'ye ihtiyacı olanları zor durumda bıraktığını belirtti. Kentte 56 noktada 100 ambulansla acil vakalara gidildiğini ancak 112'nin gereksiz meşgul edilmesi nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını anlatan  Akbaş, "Hayat kurtaran 112’yi evde veya iş yerinde canı sıkılan vatandaş sohbet etmek için arıyor. Bu tür gereksiz aramalara şahit oluyoruz ve bu gerçekten 112'ye ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ulaşamaması anlamına geliyor. Biz vatandaşlarımızdan mümkün mertebe 112'yi ihtiyaç duydukları zaman aramalarını istiyoruz. Ancak bu uyarılara rağmen halen asılsız ihbar geliyor. Bu yıl içersinde 5 milyon çağrıdan sadece yüzde 89 bin asılsız çağrılar oluşturuyor" dedi.

İLGİNÇ DİYALOGLAR OPERATÖRLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR

112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen ihbarlar zaman zaman operatörleri güldürüyor. Acılı kebap siparişinin bile verildiği 112 çağrı merkezinin, aynı zamanda polis, jandarma, ambulans ve itfaiyenin de ortak kullandığını anlatan Akbaş, merkezde 205 personelin görev yaptığını vurgulayarak şöyle dedi:

"Bu yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon çağrı aldık. Yanıtladığımız bu çağrıların maalesef yüzde 89'unun gereksiz, asılsız çağrılar olduğunu, bunlardan vakaya dönüşen çağrı sayısının 586 bin olduğunu belirtmek isterim. Burada sağlık müdürlüğümüz 430 bine yakın çağrı almış, emniyet müdürlüğümüz 276 bin, jandarma 45 bin ve itfaiyeye ise yönlendirdiğimiz çağrı sayımız ise 35 bindir. Geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon çağrı aldık. Bu yıl koronavirüs salgını ve kentte Vefa Sosyal Destek Gruplarına yönelik çağrıların da 112 üzerinden alınmasının etkisiyle çağrı sayısı iki kata çıktı. Ancak, bizi en çok asılsız çağrıların yapılıyor olması. Çok sayıda ilginç çağrı alıyoruz. Örneğin arayan bazı kişiler, 'Sabah namazına kadar uyanıksınız, beni sabah namazına uyandırır mısınız?, 'Eşimin telefonuna ulaşamıyorum, sizin aracılığınızla ulaşabilir miyim?' 'Bir bayanın sesini duymak istedim ondan sonra şikayetim kalmadı' diyenler oluyor. Canı sıkılan, kebap ve tatlı siparişi vermek isteyen, EBA ve sosyal medya hesaplarının şifrelerini unutanlar bile bizi arıyor. Vatandaşlarımızdan tekrar 112'yi meşgul etmemeleri ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz"

DHA

Anahtar Kelimeler:
112 Acil Komuta Kontrol MerkeziGelen IhbarlarÇağrı MerkeziŞanlıurfaAsılsız
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