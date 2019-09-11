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Sanatçılardan Diyarbakır'daki annelere destek

Sanatçılardan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

Sanatçılardan Diyarbakır'daki annelere destek

Sanatçılardan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:09
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Sanatçılardan Diyarbakır'daki annelere destek

İSTANBUL (DHA) 

Diyarbakır'da HDP binası önünde nöbet tutan annelere sanatçılar Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit ve Ahmet Özhan'dan destek destek mesajı geldi. Hülya Koçyiğit, annelere destek olduğunu belirterek, bu hafta içerisinde anneleri ziyaret edeceğini duyurdu. Orhan Gencebay da "Şu an oradaki anneler de çok acı çekiyor. Son derece üzülüyoruz" dedi. Ahmet Özhan ise "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da HDP binası önünde nöbet tutan annelerin çağrısıyla ilgili konuşan Orhan Gencebay, “Yüreğimiz parçalanıyor. Ben bu konuda son derece duyarlıyım. Bu konuları çok evvel yazdım, çizdim.  Yavrularımızın zorla kaçırıldığını biliyorum. Şunu da bilmeliyiz ki PKK ile canlarımız olan Kürt kardeşlerimizi karıştırmasın kimse. Çünkü Ziya Gökalp biliyorsunuz Zaza'dır. Atatürk'ün en saygı duyduğu insanlardan biridir. Hatta Atatürk Ziya Gökalp için 'Benim fikirlerimin babası' der. Ziya Gökalp diyor ki 'Bir Türk ne kadar Kürt ise, bir Kürt de o kadar Türk'. Bu vatan hepimizin. Buraya sahip çıkalım. Ayrıca biz çok güçlü bir ülkeyiz. Bizim değerlerimiz son derece güçlüdür. Bu gibi olayları hiçbir zaman geleceğimizi, bekamızı karatma imkan ve ihtimal dahilinde değildir" diye konuştu.

"ANNELERİN YANINDAYIZ"

Gencebay,  "Annelere sabırlar diliyorum. Keşke yapabilecek bir şeyimiz olsa. Annenin ne olduğunu bilirim. Ben annemi çok severdim. Bütün anneler kutsaldır. Annelerin bu dünyada en kutsal görevi insan yetiştirmek. Anne olmasa insan olmaz. Anneler çok kutsaldır, çok acı çeker. Şu an oradaki anneler de çok acı çekiyor. Son derece üzülüyoruz. Annelerin yanında olduğumuz evvelden beri söylüyorum. Bilsinler bunu. Bu vatana kimse zarar vermesin. Yanlış yapan da varsa bir an önce dönsün. Bizim var olan değerlere büyük saygımız vardır. Tüm annelere selam, saygı ve hürmetlerimi yolluyorum" diye ekonuştu.

"DİYARBAKIR'A GİDECEĞİM"

Diyarbakır'da nöbet tutan anneleri yakın zamanda ziyaret edeceğini duyuran Hülya Koçyiğit ise, "Bu konuyla ilgili olarak yakın zamanda bir açıklama yapacağım. Kendi imkanlarımla bireysel olarak birkaç gün içerisinde Diyarbakır'a gideceğim" dedi.

"İSTEDİKLERİ ZAMAN FİZİKİ OLARAK DA YANLARINDA OLURUZ" 

Geçtiğimiz gün açıklama yapan Ahmet Özhan ise "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz" demişti.

Bekleyişi süren ailelerin yanlarında olduğunu vurgulayan Ahmet Özhan, "Meselenin birkaç cephesi var. Bir kere bir anne, empati yapalım. Biz de evlat sahibiyiz. Allah muhafaza değil mi Bir annenin yüreğinin ne kadar yandığını düşünebiliriz. Babalar da var orada, sadece anneler değil. Onlar adına tabii ki üzgünüz. Bir annenin yüreğinin yanması bizim de yüreğimizin yanması demektir. Artı, mesele çok köklü. Onlarca yıllara dayanan bir acımız var, bir meselemiz, bir derdimiz var. Bunun bitmesi en büyük dileğimiz. Annelerin yüreklerinin sakinleşmesiyle, acılarının bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin acıları bitecek. O yüzden çok önemsiyoruz. Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz" ifadesini kullanmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SanatçılarDiyarbakır
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