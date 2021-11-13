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Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek

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13 Kasım 2021 Cumartesi 07:48
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Samsun'da balık dükkanları kiraya verilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Balık Satış Merkezinde yer alan 24 adet 19,50 m²’lik dükkan nitelikli taşınmazlar, balık satış dükkanı olarak kullanılmak üzere, tanzim olunan şartnamelerine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Atatürk Bulvarı ile Fuar Caddesi arasında kalan Balık Satış Merkezindeki dükkanların kiralama ihalesi 25 Kasım 2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
SamsınBalık DükkanlarıSamsun Büyükşehir Belediyesi
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