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Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:59
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Salyangoz fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 ölü

ZONGULDAK - Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde bulunan salyangoz fabrikasının buhar kazanı, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada, fabrika çalışanı Bahattin O. olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlama nedeniyle büyük hasar oluşurken, olay yerine Devrek ve Çaydeğirmeni itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor. 

BELEDİYE BAŞKANI GEBEŞ: PATLAMAYLA UYANDIK

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde, salyangoz fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu işçilerden Bahattin Oruç'un (55) yaşamını yitirmesinin ardından, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Devrek Cumhuriyet Başsavcılığı, patlamayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı fabrikaya gelerek incelemede bulundu. Tüm beldenin yanı sıra Devrek ilçesinden de hissedilen patlamayla ilgili bilgi veren Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, patlamanın ilk belirlemelere göre buhar kazanında meydana geldiğini söyledi. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin fabrikadaki çalışmasının devam ettiğini belirten Gebeş, şunları söyledi:

"Hepimize geçmiş olsun. Çaydeğirmeni beldemizde bu sabah saat 5.30 saatlerinde tahlisiz bir kaza oldu. Patlama sesiyle uyandık. Bende yakın oturuyorum. Ardından jandarmamızla olay yerine geldik. Sağlık ekipleri ve savcımız da geldi. Patlamamız sebebi henüz belli olmamakla birlikte buhar kazanın bir patlama meydan gelmiş. Sebebi henüz nedir bilinmiyor. Fabrika sahibi kurallara riayet eden, makinelerin sürekli bakımını yaptıran bir tesis. Bizim de gurur duyduğumuz medarı iftarımız olan bir tesis. Vefat eden arkadaşımızda bizim yakinen tanıdığımız bir arkadaşımızdı. Gerçekten çok vahim bir olay. Allah beterinden korusun. Allah böyle kazaları bir daha yaşatmasın. Rahmetlinin yakınlarından baş salığı diliyorum, iş yeri sahibine, beldemize ve ülkemize baş sağlığı diliyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Salyangoz FabrikasıPatlama1 ölü
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