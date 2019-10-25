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Salebin kilosu 700 lira

Toros Dağları'nın zirvesindeki yabani orkidelerin yumrularından elde edilen Bucak salebi, kış aylarında tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Kendine has tadı ve kıvamı bulunan salep, kilosu 700 TL'den satılıyor.

Salebin kilosu 700 lira

Toros Dağları'nın zirvesindeki yabani orkidelerin yumrularından elde edilen Bucak salebi, kış aylarında tercih edilen içeceklerin başında geliyor. Kendine has tadı ve kıvamı bulunan salep, kilosu 700 TL'den satılıyor.

25 Ekim 2019 Cuma 11:33
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Salebin kilosu 700 lira

ANTALYA - Mayıs, haziran aylarında Bucak'ın çevresindeki Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yabani orkide bitkisinin yumruları, toplanıp, 6 ay kurutuluyor. Taş değirmenlerde öğütülen yumrular, toz haline getirildikten sonra kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturuluyor. 45 dakika kısık ateşte karıştırılıyor.

Antalya'da "Sizin Oraların Nesi Meşhur" sloganıyla bu yıl 10'uncu kez kapılarını açan Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) stant açan Aziz Gündüz, Bucak'ın meşhur salebini ziyaretçilere tattırıp, faydalarını anlattı. Üzerine dökülen toz tarçınla ikram edilen sıcak salepten tatmak isteyen ziyaretçiler ise kazanların başında uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalığın salebe ilgisinden memnun olduğunu anlatan Aziz Gündüz, salebin lezzetinin Toros Dağları'ndan geldiğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI, BAKANLAR VE VEKİLLERE GÖNDERİLİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabineyle birlikte tüm milletvekillerine her sene kışın toz salep gönderdiklerini kaydeden Gündüz, şöyle konuştu:

“Her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımızla birlikte tüm milletvekillerimize salep gönderiyoruz. Kışın bolca tüketiliyor. Göğsü yumuşatır, bademciklere iyi gelir, vücudu güçlendirir. 1 kilogram süte 7 gram salep karıştırıyoruz. Böyle düşününce 1 kilogram salebin fiyatının 700 TL olması gayet normal. Geçen yıl 600 TL'ydi bu yıl 700 TL oldu."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toros DağlarıYabani OrkidelerBucak SalebiSalep
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