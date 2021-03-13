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Sakarya Nehri’ne zipline kurulacak

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13 Mart 2021 Cumartesi 09:37
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Sakarya Nehri’ne zipline kurulacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya İli, Erenler İlçesi, 13400 ve 7894 nolu parsellerde bir ayağı olan, diğer ayağı da Sakarya Park 2. Etap alanı içerisinde bulunan,  Sınırlı Ayni Hak Tesisi ile "Zipline" projesinin yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi ve sürenin sonunda Belediyeye devredilmesi işini ihaleye çıkarıyor.

İhale tarihi/yeri, ihaleye katılım şartları, geçici teminat ve ihale tahmini bedeli ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sakarya NehriZiplineSakarya Büyükşehir BelediyesiSakarya Park 2. Etap
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