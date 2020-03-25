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Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Cumhurbaşkanı kararı ile sağlık çalışanları, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

25 Mart 2020 Çarşamba 08:53
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Sağlık çalışanları toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; koronavirüs hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Mayıs 2020'ye kadar ücretsiz faydalanacak. Ayrıca, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağmalak ve yapılacak çağrılara suretle icabet etmek amacıyla sağlık çalışanları görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden aynı tarihe kadar yararlanabilecek.

EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE

Öte yandan, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan yönetmelik değişikliğinde, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

DHA

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SağlıkÇalışanUlaşım
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