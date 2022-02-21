Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
829.40
DOLAR
13.63
STERLİN
18.59
EURO
15.52
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Sanayi ve Teknoloji Uzman...
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı...
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay adayı temini duyurusu
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor

21 Şubat 2022 Pazartesi 10:45
Sağlık çalışanları bitmeyen şiddete karşı kick boks öğreniyor

İZMİR - İzmir'de sağlık çalışanları, şiddete karşı kendilerini korumak için kick boksa başladı. Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, sağlık çalışanı 10 öğrencisi olduğunu söyledi. Aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Sinan Sarıçiçek tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Taylan Sarıçiçek (28) ile kick boska başladıklarını belirterek "Sağlık çalışanlarına şiddet ne yazık ki çok fazla" dedi.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü Berkan Günerli, pandemi döneminde sağlıkçıların bir savunma sporu olan kick boksa ilgisinin arttığını söyledi. Günerli, sağlık çalışanı 10 öğrencisi olduğunu kaydetti. Sayıdaki artışın son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetten kaynaklandığını ifade eden Günerli, "Kendilerini savunmak için bu sporu tercih ediyorlar. Kick boks gündemde olan bir spor. Savunma sanatı en aktif olan spor dalıdır. Doktorlar da bu yüzden tercih ediyor. Olaylar, farklı boyutlara gelmeden sağlıkçılarımızın da kendilerini savunabilmeleri gerekir. Bizim canımız onlara emanet. Onların kıymetini bilmeliyiz" dedi.

'İNŞALLAH İHTİYACIM OLMAZ'

Yaklaşık 5 aydır tıp fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi ağabeyi Taylan Sarıçiçek ile kick boks öğrenmeye başladığını dile getiren Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde aile hekimi Mehmet Sinan Sarıçiçek (27), "Dövüş sporunu kendimi savunmak için bir aktivite olarak düşündüm. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu spora başladım. Eskiden beri bir dövüş sporuyla ilgilenmeyi düşünüyordum ancak son dönemlerde daha da artan şiddet olaylarının ardından kendimi savunmak için bir aktivite olarak düşündüm. Kendimi korumak için başladığımı söyleyebilirim. Ringe çıkmak gibi bir düşüncem yok. Abimle birlikte geldik. Kendimizi savunmak için devam etmeyi düşünüyoruz. Antrenman sıklığını azalttım. Çünkü kick boks göründüğünden daha zor ve kondisyon istiyor. Şimdiye kadar bir şiddet olayıyla burun buruna gelmedim. Genelde ortalığı sakinleştirmekten yanayım. İnşallah o raddeye gelmem ve buna ihtiyacım olmaz" diye konuştu.

'ŞİDDET OLAYLARI UMUTSUZLUĞA SÜRÜKLÜYOR'

Hem sağlıklı yaşamak hem de şiddet olaylarına karşı kendilerini savunmak amacıyla kick boksa yöneldiklerini belirten Taylan Sarıçiçek de şöyle konuştu:

"Kendimizi savunma açısından bir istek duyduğumuz için özellikle kick boksa yöneldik. Şiddete maruz kalmak ve bunları duymak, çok üzücü. Sonuçta çok büyük bir emek var. Bütün sağlık çalışanları insanlara faydalı olmak için çabalarken, bunun karşısında böyle tatsız olaylarla karşılaşmak hem mesleki anlamda insanı umutsuzluğa sürüklüyor hem de biraz hayal kırıklığına neden oluyor."

'KENDİMİZİ SAVUNMA İHTİYACI HİSSEDEBİLİYORUZ'

İzmir'de 6 yıldır eczacı olarak çalışan Mehmet Taylan Aras (30) ise kick boksa ilgi duyan sağlık çalışanlarından biri olduğunu belirterek ön yargılarına karşın spora başladığını ifade etti. Aras, şunları söyledi:

"Bu spor, sert olduğu için sakatlanmaktan çekiniyordum. Fakat başladıktan sonra bunun doğru olmadığını gördüm. Profesyonel yapmayınca sakatlanma riski azalıyor. Bedenimi korumaya ihtiyaç duymuyordum. Ama son zamanlarda durum biraz değişti. Hem hastanedeki doktor arkadaşlarımız olsun hem serbest eczacılar olarak hasta ve hasta yakınlarına karşı kendimizi savunma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Muhatap olduğumuz insanlar genelde mutsuz olduğu için, istenmeyen hadiseler yaşanabiliyor."

'HER ANTRENMANDAN SONRA GÜÇLENİYORUM'

Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışan iki çocuk babası Mustafa Küçük (37) de yaşam şeklini değiştirmek için bu spora merak sardığını anlattı. Geçen yılın sonlarına doğru Covid-19 geçiren ve pilates yapmaya başlayan Küçük, "Hangi sporu yapmam gerektiğini düşünürken kick boks yapmaya karar verdim. Ancak maç yapmak ile antrenman yapmak arasında fark var. Hiç maç yapmadığım için kimseyi yaralamadım ve yaralanmadım" dedi. Kendini savunmaktan öte kondisyon arttırıcı spor olduğu için kick boksu tercih ettiğini kaydeden Küçük, haftada iki kez antrenman yaptığını belirterek "Bu sporu sevdim. Her antrenmandan sonra daha güçlendiğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarıKick BoksŞiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi
Marmaris'te erozyon riski ve kirlilik tehdidi
Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu
Ölü yunus ile deniz kaplumbağası sahile vurdu
Cem Aksahin'e Katar'da önemli görev
Cem Aksahin'e Katar'da önemli görev
Antalya'da yaz havası
Antalya'da yaz havası
Konya’daki kazada yaralananlardan 34'ü taburcu oldu
Konya’daki kazada yaralananlardan 34'ü taburcu oldu
Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Ayvalık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği bottaki 31 göçmen kurtarıldı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak
Evlat nöbetinde 900'üncü gün
Evlat nöbetinde 900'üncü gün
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli
Van- Bahçesaray yolunda karla mücadeleye tipi engeli

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma