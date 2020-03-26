Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'ndan ortak açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nda yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından ortak açıklama yaptı. Bakan Koca, virüsün dünyayı tehdit ettiğine dikkat çekerek, "Korkunun büyük olduğunu söylemeye gerek yok. Bilim bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş bir düşmanıdır. Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak. Pek çok hastalık bizim kontrolümüz dışında kalan faktörlerle gelişir. Durumu kabullenmemiz zor değil. Koronavirüs karşısında ise biz irade sahibiyiz. Tokalaşıp tokalaşmamakta, dostlarımızla bir araya gelip gelmemekte, misafirliğe gidip gitmemekte, kalabalık içine girip girmemekte, dışarıya çıkıp çıkmamakta, temastan uzak durup durmamakta irade sahibiyiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarası tek tek bireylere tek tek her birimize bağlıdır. Devlet bu mücadelede yaptırım gücü olan bir kılavuzdur. Mücadeleyi organize eden güçtür. Uygulama bize bağlıdır. Hiçbir sağlık kuruluşu hiçbir hekim virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca, orta yaşlardaki vaka sayısının az olmadığını, virüsün, genç, orta yaş, yaşlı ayırımı yapmadığını kaydetti. Çocuk doktoru olduğuna işaret ederek, çocuklara da tavsiyelerde bulunan Bakan Koca, "Artık oyunları evde oynuyoruz. Dışarıya çıkmak yok. Bir misafir gelirse sarılmak yok, el öpmek yok, sevgimizi saygımızı uzaktan gösteriyoruz. 'Okullarımız koronavirüs nedeniyle tatile girdi' şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Çocuklarınızın eğitimi devam ediyor. Şu an ara verilen, eğitimin okul içinde sınıflarda yapılmasıdır. Eğitim bir süreliğine internet ve televizyon üzerinden veriliyor. Bu, esasında eğitimde yaygın haline gelen bir modeldir, uygulamayı lüften tatil olarak görmeyin" dedi.

'ÖLÜM ORANI DÜŞÜK'

Bakan Koca, koronavirüs salgınında ölüm oranının düşük olduğunu, sanıldığı kadar yüksek olmadığına da vurgu yaparak, "Ama hastalığı ağır geçirmesek de herhangi birimiz hiç ummadığımız kadar ölüme yol açabiliriz. Sağlıklı görünen biri başkası için ölüm sebebi olabilir. Başkalarının hayatının bizim hayatımız kadar değerli olduğunu unutmamalıyız. Gençliğimize, sağlığımıza, yaşımıza güvenmemeliyiz. Virüsün yol açacağı sonucu bilemeyiz. Eğer sigara içiyorsak asla bilemeyiz. Sigaranın tahribatının ortaya çıkması bu hastalıkta an meselesi olabilir. Her gün açıkladığımız vaka tablosu gözler önünde. Bu salgında her şey mümkün, her şey ihtimal dahilinde. Başka ülkelere benzememek için tek tek konuyu onların aldığından kat kat fazla ciddiye almalıyız. Bu tip salgınlarda tarih boyunca kritik eşikler olmuştur. O eşikten geçtikten sonra geri dönüş zordur. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIMDA 2 HASTA TABURCU OLDU'

Bakan Koca, düzenli olarak toplam vaka, test, kaybedilen, yoğun bakımda ve solunum cihazında olan ve iyileşen vaka sayılarını dijital ortamda her gün paylaşacaklarını aktardı. Bakan Koca ayrıca erken dönemde tespit edilen birisi 60, diğeri 65 yaşında iki hastanın yoğun bakımda yaklaşık bir hafta tedavi gördükten sonra dün ve bugün taburcu edildiklerini söyleyerek, "Bu anlamda erken dönemde müdahalenin yapılmasının önemli olduğu, bulaşıcılığın, temasın minimalize edilmesi gerektiği, herkesin odasında kendisini izole ederek bir dönem için bunu sağlaması son derece önemli" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

Bakan Ziya Selçuk ise çocukların fiziksel, ruhsal sağlığının öncelikli ele alınması gereken husus olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Uzaktan eğitime televizyon yoluyla başladık. Bu hafta test haftasıydı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında en kısa süre içinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı bilim kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Bütün bu çalışmalara baktığımızda eğitimde elbette kayıplar olacaktır, eksiklikler olacaktır. Fakat ben bütün anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız ve hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu yolculuğu yürüteceğiz" dedi.

'30 NİSAN'A KADAR EVDE EĞİTİM'

Bakan Selçuk, bu çerçevede bilim kurulunun öneresiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, "30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili diğer mevzuat meselesi ihtiyaçlar sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme söz konusu olacak. Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. Bu anlamda bizim televizyon yoluyla ulaştırmaya çalıştığımız içeriklerde çalışmalarımız artacak" diye konuştu.

26 HASTA İYİLEŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, toplantının ardından Türkiye'deki günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda toplam test sayısı 27 bin 969, test sayısı bin 872, vefat sayısı 44, yoğun bakım hastası 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen hasta sayısı da 26 olarak belirtildi.

'LGS'DE 3 SENARYOMUZ VAR'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, prensip olarak sınavın zamanında yapılmasını önemsediklerini belirterek, "LGS’in ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Bunlara bağlı olarak paketlerimiz var. Bu anlamda sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır. YKS’ye ilişkin olarak bunun kararını YÖK ve ÖSYM verir. Bu anlamda orasıyla da istişaremiz devam ediyor. Önemli olan çocuklarımızın sınavla ilgili streslerini en asgari düzeye indirebilecek tedbirleri almaktır. Biz öğrencilerimizin sadece okulda yüz yüze gördükleri konulardan sınava gireceklerini söyleyerek, zaten bu rahatlamayı sağlamıştık. Bununla ilgili uzaktan eğitim yoluyla desteklerimiz özellikle sınav senesinde olan öğrencilerimiz 8 ve 12’nci sınıfta olan öğrencilerimize özel çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

'EĞİTİM TAMAMLANACAĞI İÇİN PROBLEM ÇIKMAZ'

Bakan Selçuk, özel okullarla ilgili yemek ve servis ücretlerini ödemedikleri için uyarı alan velilerin olduğunun anımsatılması üzerine "Bugün dünyada 1,5 milyara yakın öğrenci evde ve okullar kapandı. Bu anlamda bizim özel veya resmi okullarda önerimiz bu konu uzun soluklu bir konu. Ve telafisi yapılacak olan bir husus. Özel okullarla ilgili temsilci derneklerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak suretle şimdi yapılmayan eğitim hizmeti tamamlanacağı ve telafi edileceği için bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum. Eğitimsel olarak velilerimiz bizim için önemli olanın çocuklarımız olduğunu bilmeli. Çocuklar için çalışıyoruz, bu yüzden motivasyonumuz yüksek, moralimiz yüksek, umutluyuz. Gereken her şeyi yapacağız. Bu durumda beklenti içinde olan velilerimize her türlü açıklamayı yapacağız" diye konuştu.

'ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇLARI YOĞUN BAKIMDAKİ 136 HASTAYA VERDİK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den getirilen ilaçların hastalarda uygulanmaya başladığını ifade ederek, "Yoğun bakımda dün itibarıyla olan hasta sayısı 136 hasta. Hepsine bu ilaçlarla tedaviye başlandı. Tedavi dozu belli. Ve ortalama bir kutunun bir hasta için kullanıldığını biliyoruz. En az 5 günlük bir kullanım. Çin’de bu ilacın kullanıldığı hasta sayısı belliydi. Bizim baştan getirdiğimiz ilaç miktarı bin 256 kutuydu. 3 bin 750 kutu daha sipariş verildi. Devamı için de çaba içindeyiz. Bu arada faydası olup olmadığını görmek istiyoruz" diye konuştu.

'83 MİLYONUN TEST YAPTIRMASI GEREKMİYOR'

Bakan Koca, herkesin koronavirüs testi yaptırmasına gerek olmadığını bildirerek "83 milyonun test yaptırması gerekmiyor. Dünyada böyle bir uygulama yok. Herkesin test yaptırması diye bir şey yok. Siz kendinizi daha özgür, rahat hissedebilirsiniz test yaptırdıktan sonra; ama 3-5 gün sonra sonuç pozitif olabilir. O dönemde başkalarına bulaştırabilirsiniz. Herkes kendisini bir virus taşıyıcısı olarak görerek hareket ediyor olmalı. Testi yaptırdığınızda negatifse bu olmayacağı anlamına gelmez. O nedenle biz 14 günlük zaman dilimini önemsiyoruz. Dün İstanbul’da bir hastanemizde kuyruklar oluştu. İnsanlar test yaptırmak istedi. Bu doğru bir yaklaşım değil. Ancak testi hekim uygun görürse yaptırabilir olmalıyız" ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR TESTİN ÜCRET KARIŞIĞI YAPILMASINI İSTEMİYORUZ’

Bakan Koca, testlerin ücretli yapıldığının hatırlatılması üzerine "Hiçbir testin ücret karşılığı yapılmasını istemiyoruz. İzin verdiğimiz merkezlerde üniversiteler dahil olmak üzere kiti bizden almak suretiyle asla vatandaşımızdan ücret almamak üzere bir gayret ve çaba içindeyiz. Bu dönemi istismar etmek isteyen korsan çalışmak isteyen bir takım laboratuvarlar olursa bize bildirin, gereği yapılır. Bu süreçte yurt dışına ihracı daha çok ön planda tutan ve fiyatları yükselten daha önce 14 kuruş olan maskeyi bakanlık olarak 3- 3.5 liraya alamadığımız dönemleri gördük. Bu anlamda bir takım operasyonlar yapıldı. Depolarındaki mallarına el konuldu. N95 herkes kullanmamalı. Daha çok hastayla temasta olan numune alındığı dönemde kullanılması gerektiğini biliyoruz. Siz hastaysanız, temas ettiğiniz kişiyi koruyan bir maske de değil. Normal cerrahi maskenin çok önemli olduğunu, kullanmak zorunda olan hekim arkadaşlarımıza da N95'i temin etmek için de bir çaba içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hem kamu hem üniversite hem özel sektör hastanelerinde malzeme eksik olmayacak" dedi.