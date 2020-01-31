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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de kesin koronavirüs tanısı alan bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de kesin koronavirüs tanısı alan bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor.

31 Ocak 2020 Cuma 10:49
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Sağlık Bakanı Koca: Türkiye’de kesin koronavirüs tanısı alan bir hastamız olmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Şüpheli 68 kişiden numune alındı. Şu ana kadar Türkiye’den kesin koronavirüs tanısı alan bir hastamız olmadı."

"Türkiye olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Wuhan'da ikamet eden, hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var. Onları bırakarak riske atamayız. TSK'ya ait A-400 Kargo uçağını ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşları getirmek istiyoruz."

"34 Türk, 7 Azeri, 7 Gürcü, 1 Arnavut vatandaşı sağlık kontrollerinin ardından uçağa alınacak. Hiçbir hastalık belirtisi yok. Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz . Uçak indirdiğinde ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak."

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelen vatandaşlar için kullanılmayan bir hastaneyi bu süreçte kullanır hale getirdik. 14 gün boyunca burada karantinaya alınacaklar. Bu hastane tekrar kullanılmayacak olan bir hastane."

"Adana’da gözetim altında bulunan iki vaka vardı, bunlar negatif çıktı. 70 vakamız oldu, bunlarda koronavirüs çıkan olmadı. Biz ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık, gözetim altına aldık, numuneleri denetim altına aldık. Sonuçların hepsi negatif çıktı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBakanFahrettin KocaKoronavirüs
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