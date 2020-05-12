Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Türkiye Voleybol Ligleri tescil edildi!
Türkiye Voleybol Ligleri tescil edildi!
Maskeli sınav için uzmanından nefes egzersizi
Maskeli sınav için uzmanından nefes...
Ağız kokusuna karşı ‘mekanik temizlik’ önerisi
Ağız kokusuna karşı ‘mekanik temizlik’...
Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
Sümela Manastırı'nda restorasyon yeniden başladı
MKE Ankaragücü'nde test günü
MKE Ankaragücü'nde test günü
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 32 bin 722 testten 1114'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 3 bin 841 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 95 bin 780'e yükseldi.

12 Mayıs 2020 Salı 08:49
0 Okunma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 32 bin 722 test yapıldı, 1114 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. 55 kişi yaşamını yitirirken, 3 bin 89 kişi de iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 403 bin 320, toplam vaka sayısı 139 bin 771, toplam vefat sayısı 3 bin 841, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1126, toplam entübe hasta sayısı 578 ve toplam iyileşen hasta sayısı 95 bin 780 oldu.

'TEDBİRSİZLİĞİN BEDELİNİN AĞIR OLDUĞUNU UNUTMAYALIM’

Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı uyarıda, "Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım. " ifadelerine yer verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsCovid19PandemiSalgınHastalıkVaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk: Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 976 oldu
Bakan Selçuk: Geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 976 oldu
Bakan Ersoy'dan 'Vakıf Haftası' mesajı
Bakan Ersoy'dan 'Vakıf Haftası' mesajı
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Bakan Koca koronavirüste son durumu açıkladı
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GÖRDÜĞÜNÜZ IŞIK, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİN DE MÜJDECİSİ"
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GÖRDÜĞÜNÜZ IŞIK, TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİN DE MÜJDECİSİ"
Bakan Soylu: 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu göstereceğiz
Bakan Soylu: 2020 yılının nasıl bir yıl olduğunu göstereceğiz
Doktorlar 'Bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız
Doktorlar 'Bulaşma tehlikesi azaldı' dediğinde okulları açacağız
65 yaş ve üstü sokağa çıktı
65 yaş ve üstü sokağa çıktı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması
Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı
Bakan Koca’dan sokağa çıkacak 65 yaş üstüne maske uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı