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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 48 bin 412 testten 1304'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 21 kişi ile toplam vefat sayısı 4 bin 882 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 156 bin 22'ye yükseldi.

19 Haziran 2020 Cuma 08:28
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu göre; son 24 saatte 48 bin 412 test yapıldı, 1304 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirirken, 1382 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 822 bin 316, toplam vaka sayısı 184 bin 31, toplam vefat sayısı 4 bin 882, toplam yoğun bakım hasta sayısı 755, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 311, toplam iyileşen hasta sayısı 156 bin 22 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI 

Bakan Koca verilere ilişkin, "Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaKoronavirüsPandemiCovid19
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