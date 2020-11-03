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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsatanbullulara seslendi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da pandemi hastanelerini ziyaret etti. Bakan Koca, ardından İstanbullulara, koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu. 

03 Kasım 2020 Salı 09:11
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsatanbullulara seslendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret ederek, koronavirüs salgınının kentteki seyrini ele aldıklarını bildirdi. Bakan Koca, daha sonra yaptığı paylaşımlarla İstanbullulara seslendi. 

'SEYAHATİNİZ ÇOK GEREKLİ DEĞİLSE ERTELEYİN'

İstanbul'a gelecek kişilerin 7 gün sağlık durumunu izlemesi gerektiğini, rahatsızlığı bulunan kişilerin seyahatini ertelemesi gerektiğini belirten Koca, şu önerilerde bulundu:

"Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü ve benzeri şikayetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin. İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin. İstanbul'a dönen büyüklerinizi bir süre ziyaret etmeyin. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların yüzde 40'ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıKoronavirüsİstanbulPandemi
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