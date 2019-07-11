Sağanak İzmit'te hayatı olumsuz etkiledi

KOCAELİ - İzmit'te sabah saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı. Yaklaşık 2 saat boyunca yağan yağmur kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle D-100 Karayolu ve bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla su birikintileri içerisinde ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri, sularla kaplanan yollarda su tahliye çalışması yaparken, olası su baskınları için de önlemler aldı.