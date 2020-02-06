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Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti
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Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait içerisinde 177 yolcu ve 6 mürettebat bulunan uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

06 Şubat 2020 Perşembe 01:03
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Sabiha Gökçen Havalimanında yolcu uçağı pistten çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıktı.

Konunun aktarılması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Uçakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Sağlık Bakanı Koca: Bir vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar hastanelerimize erken dönemde sevk edilen, başvuran yaralı sayımız 157 kişi oldu. 157 kişi içinde ameliyatını planladığımız bir hastamız oldu, iki hastamız için de müdahalesi planlanmakta. Yoğun bakım şartlarında da tedavi gören iki hastamız söz konusu. Bu hem ameliyatı hem de yoğun bakım şartlarında takip edilen hastalarımız için genel durumlarının ağır olmadığını söyleyebilirim. Toplam müracaat eden 157 hasta içinde de herhangi durumu ağır ya da ciddi olan bir hastamız şu an söz konusu değil. Bu arada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyebilirim."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Pegasus'tan açıklama

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrasında yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı

Uçağın pisten çıkması sonrası yaşananlar telsiz kayıtlarına yansıdı.

Kule ile ekipler arasında geçen diyaloglarda bir görevli, "06 inişini müteakiben 2-4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağı indi. Şu an göremiyoruz trafiği, 7 olarak piste girişte." diye konuştu

Ekipte olan diğer görevli, "Anlaşıldı, şu an göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz." cevabını verirken, görevlinin "Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya, bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz." dediği kayıtlarda yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun." 

37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hava yolu şirketine ait bir uçağın akşam saatlerinde pistten çıkması nedeniyle ilgili meydanda uçuş operasyonları havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.

Bu nedenle havalimanına iniş yapamayan 37 uçağın, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

AA

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