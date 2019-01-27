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Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi

Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi

Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi

Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi

27 Ocak 2019 Pazar 19:25
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Sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye edildi

Mardin (DHA)

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Mardin’in Nusaybin ilçe şubesi tarafından, 'Haydi Çocuklar Camiye' programına katılan çocuklara bisiklet hediye edildi.

TÜGVA tarafından yürütülen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğine katılan çocukları ödüllendirmek amacıyla program düzenlendi. TÜGVA Mardin Temsilcisi Mesut Çetin, birçok faaliyette bulunduklarını ifade ederek, bu faaliyetlerin en önemlilerden birinin 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi olduğunu söyledi. Çetin, "Gençlere sahip çıkmadığımız zaman bu gençliğe kimlerin sahip olduğunu hepimiz geçmişte çok acı tecrübelerle bunu gördük. Bu gençliğin dilinden anlamamız gerekir, onların dilinden konuşmamız lazım. Biz herkesi kendi zihin dünyamıza ya da kendi kişiliğimize oturmak için uğraşmamalıyız. Bu gençliği İslam'a yönlendirmek için İslami bir gençlik yetiştirmek için kişisel hesapları bırakmak zorundayız" dedi.

Konuşmaların ardında AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Mardin Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Mekan Taş, Nusaybin Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, TÜGVA yetkililerinin katılımıyla, 15 hafta boyunca sabah namazına gelen 50 ortaokul öğrencisine bisiklet verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sabah NamazıMardinNusaybinTÜGVA
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