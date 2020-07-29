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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, bugünden itibaren Türkiye'deki Rus diplomatik temsilcilikleri üzerinden Türk vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara, tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacağını duyurdu.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:45
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 'vize' açıklaması

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, yaptığı yazılı açıklamada, yeniden tanzim ve teslim edilmeye başlanacak olan Rusya vizelerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, "29 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan Rusya Federasyonu diplomatik temsilcilikleri nezdinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu'na girişler, sadece Türkiye'deki havalimanlarından kalkan uçaklar ile gerçekleştirilecek direkt uçuşlar ile mümkün olacaktır. Mevzubahis yasal düzenleme vize muafiyeti hakkına sahip diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamaktadır" denildi.

'COVID-19 TESTİNİN İBRAZ EDİLMESİ ZORUNLU'

Türkiye'de geçici olarak bulunan diğer ülke vatandaşları için vize tanzim edilmediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Rusya Federasyonu'na seyahat edeceklerin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca onaylı Covid-19 testinin ibraz edilmesi zorunlu olduğuna dikkat çekmek isteriz. Rusya Federasyonu'na giriş yapacak olan tüm yabancı ülke vatandaşlarından sınır kapılarında Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemiyle gerçekleştirilmiş test sonuçlarını ibraz etmesi istenecektir. Mevzubahis testin Rusya Federasyonu'na giriş tarihinden en fazla 3 (üç) gün önce yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu test, Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 137 akredite devlet hastanesi ve kliniğinde gerçekleştirilmektedir. Bu kliniklerde yaptırılan testlerin sonuçları İngilizce olarak https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinden yazdırılmalıdır. Bahsi geçen testin sadece Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı kliniklerde yaptırılması önemle tavsiye edilir. https://enabiz.gov.tr/ adresi üzerinde test sonuç bilgileri yer almayan yolcular havalimanlarında uçağa kabul edilmeyecektir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaAnkara BüyükelçiliğiVize
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