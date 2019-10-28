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Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov’, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında geminin önünde siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.

Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Rus Donanması'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov’, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında geminin önünde siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:18
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Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE - Marmara Denizi'nden bu sabah saat 11.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisi, saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Akdeniz'e inen Rus savaş gemisi 'Azov'un boğaz geçişi sırasında, geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bir askerin ise geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış olması ise dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus Savaş GemisiAzovAkdenizçanakkale Boğazı
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