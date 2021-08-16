Rus mürettebatın cenazeleri, törenle ülkelerine uğurlandı

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde önceki gün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü.

Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada, Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Kaptan Evgeni Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen 8 cenazeden otopsileri tamamlanan Rus mürettebatın cenazeleri, bugün saat 04.00 sıralarında teslim alındı.

Cenazelerin Rusya'ya uğralanması için Adana Havalimanı'nda Adana Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Türk ve Rus askeri heyetlerin katılımıyla tören düzenlendi. Törende, kazada hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra törende konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, şunları söyledi:

"Ülkemiz orman yangınlarına havadan müdahale etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu aracılığı ile Rusya Federasyonu'ndan kiralanmış Beriev-200 tipi 2020 model yangın söndürme uçağı, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nün hizmet envanterine dahil olan ve Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanan yangın söndürme ekibi ile 14 Ağustos 2021 günü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere saat 13.46'da kalkış yapmıştır. Orman yangınına havadan müdahale çalışması için uçağımız, ikinci kez suyunu bıraktıktan sonra su ikmali için dönüşe geçtiği sırada saat 14.35'te henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğrayarak, düşmüştür. Uçakta bulunan 3'ü Türk, 5'i Rus mürettebat toplam 8 personelimiz hayatını kaybetmiştir. Olaydan hemen sonra kaza ve kırım mahalline çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Olayla ilgili teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum."

Konuşmanın ardından cenazeler, ülkelerine uğurlandı.